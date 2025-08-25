  • Haberler
Kayseri'de serinlemek isteyen doğaseverler buraya akın ediyor

Hacılar'da, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası olan Ortaseki Ormanları, her mevsim doğaseverleri ve spor tutkunlarını ağırlıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için eşsiz bir mekân sunan bu alan, sunduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor.

Ortaseki Ormanları, her mevsimde farklı bir güzellik sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. Yürüyüş yolları, seyir terasları ve yağmur barınakları ile donatılmış olan bu alan, hem yerel hem de ulusal turizm açısından önemli bir değer taşıyor. Ziyaretçiler, burada doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda bölgenin sunduğu olanaklardan da faydalanabiliyor.

Bölgedeki yeni projelerle birlikte, Ortaseki’nin doğa ve kamp tutkunları için daha da cazip hale gelmesi hedefleniyor. Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi, doğayla buluşmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarının da yakında başlayacağı belirtiliyor.

Ortaseki Ormanları, hem yaz hem de sonbahar aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla Kayseri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Doğanın bu eşsiz köşesini keşfetmek isteyen herkese kapılarını açan Ortaseki, doğaseverleri bekliyor.

