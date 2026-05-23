Kayseri'de Sessiz Direniş 60. Haftasında: 'İnadına Boykot' Sürüyor

Vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek ve İsrail’e destek veren markaları protesto etmek için bir yılı aşkın süredir aynı noktada buluşuyor.

Her hafta olduğu gibi bu cumartesi de meydanda toplanan duyarlı Kayserililer, ellerindeki pankartlarla sessiz bir şekilde durarak vicdanlarını konuşturdu. Yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri, korna sesleriyle bu sessiz direnişe destek verdi.

Katılımcılar, “İnadına boykot” vurgusuyla, Gazze halkına yönelik İsrail'in barbarca zulmüne karşı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti. Eylem, sadece bir tüketim tercihi değil; adalet, vicdan ve insanlık adına verilen bir mesaj olarak görülüyor.

Kayseri’deki bu uzun soluklu istikrarlı protesto, şehir halkının duyarlılığını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.