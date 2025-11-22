  • Haberler
  Kayseri'de Sessiz Direniş: Gazze İçin 8 Aydır Meydanlarda

Kayseri'de Sessiz Direniş: Gazze İçin 8 Aydır Meydanlarda

Kayseri Cumhuriyet Meydanı, sekiz aydır süren sessiz ama güçlü bir direnişe tanıklık ediyor. Terör devleti İsrail'in katliamlarına destek olan markalardan birisi olan tarbucks önünde toplanan duyarlı vatandaşlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için her gün nöbet tutuyor.

Bu vicdan nöbeti, yalnızca bir tüketim alışkanlığını sorgulamakla kalmıyor; aynı zamanda adalet, insanlık ve toplumsal sorumluluk üzerine derin bir muhasebeye davet ediyor. Katılımcılar, İsrail’i destekleyen markalara karşı boykot çağrısı yaparak, Gazze’deki katliamı gündemde tutmayı sürdürüyor.

Meydanda sergilenen sessiz duruş, gençlere bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Uzun soluklu bu eylem, Kayseri halkının adalet ve insanlık adına gösterdiği örnek dayanışma olarak dikkat çekiyor.

 

