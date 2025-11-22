Kayseri'de Sessiz Direniş: Gazze İçin 8 Aydır Meydanlarda

Bu vicdan nöbeti, yalnızca bir tüketim alışkanlığını sorgulamakla kalmıyor; aynı zamanda adalet, insanlık ve toplumsal sorumluluk üzerine derin bir muhasebeye davet ediyor. Katılımcılar, İsrail’i destekleyen markalara karşı boykot çağrısı yaparak, Gazze’deki katliamı gündemde tutmayı sürdürüyor.

Meydanda sergilenen sessiz duruş, gençlere bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Uzun soluklu bu eylem, Kayseri halkının adalet ve insanlık adına gösterdiği örnek dayanışma olarak dikkat çekiyor.