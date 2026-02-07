Kayseri'de Sessiz Duruş: İsrail Ürünlerine Karşı Israrlı Boykot Sürüyor

Starbucks önünde gerçekleşen bu buluşmada, katılımcılar ellerinde hiçbir slogan atmadan, sadece varlıklarıyla güçlü bir mesaj veriyor. “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz” diyen vatandaşlar, sessizliğin ardında yükselen bir vicdan çağrısını dile getiriyor.

Boykotun Ötesinde Bir Mesaj

Katılımcılar için bu duruş yalnızca bir tüketim boykotu değil; aynı zamanda Filistin halkına duyulan dayanışmanın, adalet arayışının ve toplumsal sorumluluğun sembolü. Meydanda atılan bu sessiz adım, Kayseri’nin kalbinde vicdanın hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

“Tüketmek mi, Susmak mı, Ses Vermek mi?”

Her hafta yinelenen bu buluşma, aslında bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor: Tüketmek mi, susmak mı, yoksa ses vermek mi? Kayseri’deki vatandaşlar, bu soruya verdikleri yanıtı sessiz ama kararlı bir şekilde ortaya koyuyor.