Kayseri'de seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın

Kayseri'de, seyir halindeki elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiyenin uzun süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sivas Caddesi Aşıkveysel Bulvarı kavşağında meydana geldi. Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(RHA)

