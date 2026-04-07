Kayseri'de seyir halindeki otomobil yandı

Kayseri-Niğde yolunda seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Mustafa YAĞMURHaber Müdürü

Yangın, Kayseri-Niğde yolunun 75’inci kilometresi Yahyalı yol ayrımında meydana geldi. Tarık Furkan P. idaresindeki otomobilin motor kısmı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

