  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı Düzenlendi

Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı Düzenlendi

Kayseri, Seyyid Burhaneddin'in 781. vefat yıl dönümünü anmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Seyyid-i Sırdan' temalı anma programı, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı Düzenlendi

Etkinliğe, yerel yönetim temsilcileri ve çeşitli kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Seyyid Burhaneddin’i tanıtan bir video ile başladı. Anma programında, Seyyid Burhaneddin’in manevi mirası ve Kayseri’nin tarihi önemi vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, bu tür kültürel etkinliklere destek vermeye devam ederken, Kayseri’nin manevi değerlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, Seyyid Burhaneddin’in hayatı ve öğretileri üzerinde durulurken, katılımcılar bu manevi iklimden nasıl faydalanabileceklerini tartıştılar.

Program, katılımcılara yönelik bir Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi ile devam edecek. Bu etkinliklerin, Kayseri’nin kültürel zenginliğini ve manevi mirasını yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'
Bakan Göktaş, “Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz”
Başkan Taşyapan, 'Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti '
Başkan Taşyapan, “Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti “
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Talas'ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Talas’ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!