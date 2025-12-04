Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı Düzenlendi

Etkinliğe, yerel yönetim temsilcileri ve çeşitli kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Seyyid Burhaneddin’i tanıtan bir video ile başladı. Anma programında, Seyyid Burhaneddin’in manevi mirası ve Kayseri’nin tarihi önemi vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, bu tür kültürel etkinliklere destek vermeye devam ederken, Kayseri’nin manevi değerlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, Seyyid Burhaneddin’in hayatı ve öğretileri üzerinde durulurken, katılımcılar bu manevi iklimden nasıl faydalanabileceklerini tartıştılar.

Program, katılımcılara yönelik bir Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi ile devam edecek. Bu etkinliklerin, Kayseri’nin kültürel zenginliğini ve manevi mirasını yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.