Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı ve Tasavvuf Konseri Gerçekleşti

Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan konsere, Kayseri'nin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, dualarla başladı ve katılımcılara Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin manevi mirası hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, Seyyid Burhaneddin’in Anadolu'daki önemine dikkat çekti. Konuşmalarda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, geçmişin değerlerine sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Konserin ardından, TRT sanatçıları Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal’ın sahne aldığı Tasavvuf konseri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sema mukabelesi ise izleyenleri büyüledi.

Etkinlik, Kayseri halkının yoğun ilgisi ve katılımcıların teşekkürleriyle sona erdi; bu tür programların devam etmesi gerektiği ifade edildi.