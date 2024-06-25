Kayseri'de sıcaklar hafta boyu devam edecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, Kayseri’de havanın hafta boyu açık olacağını beklediklerini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, “Şu an için yayında olan 5 günlük haftalık hava tahmin raporumuz mevcut. Genel olarak hafta boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz ve yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ile 10 derece kadar üzerinde seyretmeye devam edecek. Haziran ayı için en yüksek sıcaklık ortalaması 27.4 derece. Böyle olunca da Salı günü 36 derece, Çarşamba günü 32 derece, Perşembe günü 33 derece, Cuma günü yine 35 derece ve Cumartesi 32-33 derece seviyesinde sıcaklıklar bekliyoruz. Minimum sıcaklıklar da yine 14-15 derece civarında olacak hafta içi boyunca” dedi.

Kılıç, vatandaşların günün sıcak saatlerinde tedbirli olması gerektiğini söyleyerek, “Rüzgarlara bakacak olursak genel olarak rüzgarlar kuzeyli yönlerden esiyor. Bu Kayseri için aslında sevindirici bir haber. Çünkü hem mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut. Kuzeyli yönlerden estiği zaman serinletici bir etkisi var. Bu yüzden biraz şanslıyız. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile bir uyarımız var. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmamasını ve tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.