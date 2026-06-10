Kayseri'de Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu

Kayseri'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Melikgazi ilçesinde heyelan meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kayseri'de Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu

 

(RHA) –Kayseri’de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Melikgazi ilçesinde heyelan meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan bir istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü. Olayın ardından yol, tedbir amacıyla geçici süreyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, heyelanın meydana geldiği alanda inceleme başlatırken, olası risklere karşı çalışma yürüttü.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AVM'de Bomba Paniği
AVM'de Bomba Paniği
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu
Kayserispor’un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu
Sosyal Medya İhbarlarına Trafik Cezası
Sosyal Medya İhbarlarına Trafik Cezası
Talas'ta Çevre Bilinci Coşkuya Dönüştü
Talas’ta Çevre Bilinci Coşkuya Dönüştü
158 Yıllık İyilik Çınarı, Talas'ta Kök Salıyor
158 Yıllık İyilik Çınarı, Talas’ta Kök Salıyor
Kalça ve Diz Protezinde Robotik Cerrahi Yaygınlaşıyor
Kalça ve Diz Protezinde Robotik Cerrahi Yaygınlaşıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!