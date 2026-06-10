Kayseri'de Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu
Kayseri'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Melikgazi ilçesinde heyelan meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.
(RHA) –Kayseri’de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Melikgazi ilçesinde heyelan meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan bir istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü. Olayın ardından yol, tedbir amacıyla geçici süreyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, heyelanın meydana geldiği alanda inceleme başlatırken, olası risklere karşı çalışma yürüttü.