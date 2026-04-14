Kayseri’de ‘Sıfır Atık Çalıştayı’ düzenlendi

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Kayseri Valiliği himayesinde; Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı’na, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, “Benim çocukluğumda dünya nüfusu 4 milyardı. Şimdi ise 8 milyar 300 milyon civarında. Bu kadar insan topluluğunun olduğu yerde israfta olur, atıkta olur. Ama bizim medeniyetimiz israf ve atık konusunda en güzel sözleri söyleyen bir medeniyettir. Bizim nüfusumuz 85 milyon ama maalesef bizde de israfta var, atıkta var. Sıfır Atık Vakfımız güzel bir motto bulmuş. Yerelden ulusala, sıfır atık mottosuyla bu işi herhalde kaynakta çözmeye çalışmış. Yaşam felsefesi, bir kalkınma modeli bu aslında. Onun için vakfımızın bu söylemi gerçekten çok önemli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de Kayseri’de günlük yaklaşık olarak 1000 ton atık toplandığını belirterek, “Dünya ortalamasında kişi başı atık miktarı, biz buna halk dilinde çöp diyoruz. Kişi başı atık miktarı bir kilogramın üzerinde. Kayserimizde ise kanun gereği çöplerin toplanması ilçe belediyelerinde, toplanan atıkların nakli ve bertarafı ise Büyükşehir belediyelerinde. Dolayısıyla şu an bizim Kayseri’de atıkları düzenli olarak topladığımız alan Çevreyolu üzerinde Molu- Oymaağaç vadilerinin arasında bir yerde. Oraya tüm ilçelerimizden gelen çöplerin yaklaşık miktarı günlük 1000 ton. 1,5 milyon nüfusun çoğu bildiğiniz gibi şehir merkezinde yaşıyor. Geriye kalan nüfus ilçelerde yaşıyor. Bu ilçelerden dördü hariç diğerleri de buraya transfer ediliyor. Dolayısıyla oraya gelen çöplerin ortalama 666 gram miktarında” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ise, “Burada olmak bizim için ayrı bir gurur. Çünkü üniversitemiz akademik başarılarının yanında dünyada 66’ıncı, Türkiye’de 3’üncü çevreci üniversite. En son geçen sene üniversiteler arasında yapılan tespitte Türkiye’nin spor dostu kampüsü seçildi. Dolayısıyla böyle bir gururla, bu temada sizleri burada misafir etmek bizler için de bir gururdur” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da atıkların geri dönüşüme kazandırılması noktasında proje ve çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Biz 16 ilçe müdürlüğümüzle sıfır atık projesini 2019 yönetmeliği çıktıktan sonra tamamen uyguluyoruz. Hem il hem ilçe müdürlüklerimizle bu atıkların bertaraf edilmesi konusunda belediyelerimizle lisanslı firmalara verilmesi konusunda çalışmalarımız yürüyor. Aynı zamanda personellerimize de zaman zaman sıfır atık konusunda eğitimler veriyoruz. Tarım sektöründeki en büyük amacımız atıkları azaltarak, geri dönüşüme teşvik edilmesine varan çalışmalar ve projeler yapıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Mehmet Fatih Namık Öztürk ise, çalıştayın amaçları ve hedeflerini aktararak, “Yapılan çalıştayın amacı il düzeyinde sıfır atık, sıfır israf, sıfır kayıp, iklim ve dönüşüm odaklı mevcut durumun değerlendirilmesi, ileri dönüşüm faaliyetlerinin incelenmesi, çevre sorunlarının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, kaynak verimliliği noktasında farkındalığı aktarmak, kısa orta ve uzun vadede eylem planlarının hazırlanması şekilde özetlenebilir” dedi.