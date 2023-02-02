Kayseri'de 'sıfır emisyon' için yatırımlar

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadelede sıfır emisyon rotasının 6 adet elektrikli otobüs, 72 adet raylı sistem araçları ve 650 bisiklet ile tüm hızıyla ilerlediğini söyledi. 

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  • 02.02.2023 11:11
  • Güncelleme: 02.02.2023 11:11
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Kayseri'de 'sıfır emisyon' için yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşmak için Kayseri’yi ülkenin en önemli yenilenebilir enerji üretim merkezlerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın sıfır emisyonlu araçların iklim değişikliğiyle mücadelede önemine işaret ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda ulaşım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. 

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.´nin 2016 yılından itibaren sera gazı emisyonlarının izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve bağımsız kuruluşlara doğrulatılması uygulamasına geçtiğini belirterek, Karbon Saydamlık Projesi´ne (Carbon Disclosure Project-CDP) dâhil olduğunu ve o dönem Türkiye´den beyan raporu vererek katılan tek toplu taşıma şirketi olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Rotamız sıfır emisyon. Bu konuda yaptığımız önemli çalışmalardan bazılarını, enerji verimli sürüş, toplu taşıma hatlarının optimizasyonu ve verimli hale getirilmesi, atıkların azaltılması hedefleri, filomuza daha düşük emisyon değerlerine sahip CNG´li ve elektrikli araçların eklenmesi olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma özelliğine sahip KAYBİS 2023 yılında toplam 57 istasyon 650 adet bisiklet ile sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor. 2023 yılı bisiklet istasyon sayısı 81’e ve bisiklet sayısı da 900’e yükselecek” diye konuştu. 

6 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS, 72 ADET RAYLI SİSTEM ARACI

Başkan Büyükkılıç, 6 adet elektrikli otobüs ve 72 adet raylı sistem araçlarının bulunduğunu belirterek, “Şehrimizde ayrıca CNG’li araçların yanı sıra 6 adet 18 metre elektrikli otobüslerimiz, 72 adet raylı sistem araçlarımız mevcut. Bu araçlarımız ile hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbondioksit salınımını en aza indirgiyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 2023 yılı sonuna kadar raylı sistem araç sayısının 80’i bulacağını da sözlerine ekledi.

1ha

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