Kayseri'de sıkı denetim: binlerce kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 3 bin 13 şahıs ve 948 araç sorgulandı.

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  • 07.08.2023 17:45
  • Güncelleme: 08.08.2023 09:38
Kayseri'de sıkı denetim: binlerce kişi sorgulandı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 3 bin 13 şahıs ve 948 araç sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça suçluya geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde yapılan düğün, asker eğlencesi gibi toplu merasimlerin yapıldığı adreslerde yapılan çalışmalarda 2 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirilirken, şüphelileri hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Ayrıca, Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından 4 ayrı bölgede 16 ekip ve 24 personel ile yapılan çalışmalarda ise, 950 şahıs sorgulanırken, 270 araç sorgusu yapıldı ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 kişiye idari işlem uygulandı.

37 araca 709 bin TL ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ayrı bölgede, 20 ekip ve 40 personel ile trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 195 araç sorgusu yapılırken, drift yapmaktan 4 araca, abartı egzozdan 37 araca işlem yapıldı ve 248 değişik maddeden 709 bin 117 TL trafik cezası kesildi, 49 araçta trafikten men edildi.

Güven timleri ve mahalle bekçileri de denetimde

Güven timleri ve mahalle bekçileri de kentte bulunan 37 ayrı parkta uygulama yaptı. Uygulamada, 3 bin 63 şahıs ve 483 araç sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. 5 kişiye de ’dilencilikten’ işlem yapıldı. Uygulamalarda 1 araca 16 bin 380 TL ceza yazılırken, çeşitli miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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İHA

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