Kayseri'de silah teşhiri alarmı: Oyuncak çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince “Araç İçerisinden Silah Teşhiri” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edildi, yapılan araştırmada seyir halindeki aracın ön yolcu koltuğunda silah teşhiri yapan kişinin sürücünün küçük yaşta olan oğlu olduğu ve bahse konu silahın oyuncak silah olduğu tespit edildi.