Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: Cephanelik çökertildi

Silah Ticaretine yönelik operasyonda 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu kentte “Silah Ticareti” yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; B.Y. (37) ve Z.A.D. (24) tespit edilen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “6136/12 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.