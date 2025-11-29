  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: Cephanelik çökertildi

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: Cephanelik çökertildi

Kayseri'de polis ekiplerince kentte 'Silah Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde B.Y. (37) ile Z.A.D. (24) yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: Cephanelik çökertildi

Silah Ticaretine yönelik operasyonda 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu kentte “Silah Ticareti” yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; B.Y. (37) ve Z.A.D. (24) tespit edilen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “6136/12 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MÜSİAD Kayseri'den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
MÜSİAD Kayseri’den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı
D. Mehmet Doğan Nevşehir’de anıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas’taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!