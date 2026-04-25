Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.E.S. ve G.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
(RHA)

Haber Merkezi

