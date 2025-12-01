Kayseri'de silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre dini sohbetin tartışmaya dönüşmesi sonucu E.B., A.T.’yi silahla yaraladı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı istinaf Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Görülen duruşmaya müşteki gelmezken sanık S.B. ile taraf avukatları geldi.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık S.B., “Müşteki ile aramızda husumet yoktu. Şahsı öldürmeyi düşünmedim. Biz kendisi ile akrabayız. Yanımda olan kendisinin tanımadığı şahıs ile dini konuda tartıştılar. O sinirle bulundukları yere gittim. Ruhsatsız silahımla yere doğru 4-5 el ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Yerden seken mermiler bacağına gelmiş. Sonra çıktım, gittim. Eğer derdim öldürmek olsaydı şarjörde mermi vardı. Direk vücudunun üst tarafına nişan alıp ateş edebilirdim. Pişmanım” dedi.

Müşteki avukatı da müvekkilinin şikayetçi olmadığını söyledi. Savcı sanığın ‘nitelikle yaralama’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Tanık dinlendikten sonra duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.