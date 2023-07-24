Kayseri'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi İlker Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada taraflardan birinin balkondan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.