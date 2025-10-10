Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!

İlk seminerde, Filistinli yönetmen Elia Süleyman'ın "Burası Cennet Olmalı" filmi ile Tokat yöresine ait "Hey Onbeşli" türküsü derinlemesine incelenecek. İsmail Doğu, bu iki eser üzerinden katılımcılara zengin bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu seminerlerin, film ve müzik tutkunlarına yeni ufuklar açması bekleniyor.