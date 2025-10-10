Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!

Şehir Akademi kapsamında düzenlenen Atölye çalışmaları çerçevesinde, İsmail Doğu'nun gerçekleştireceği Sine-Müzik okumaları, 10 Ekim Cuma akşamı itibarıyla iki haftada bir devam edecek. Seminerler, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde, her Cuma akşamı 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!

İlk seminerde, Filistinli yönetmen Elia Süleyman'ın "Burası Cennet Olmalı" filmi ile Tokat yöresine ait "Hey Onbeşli" türküsü derinlemesine incelenecek. İsmail Doğu, bu iki eser üzerinden katılımcılara zengin bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu seminerlerin, film ve müzik tutkunlarına yeni ufuklar açması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO’da Ele Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!