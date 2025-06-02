Kayseri'de Sinema Salonları Sayısı 36'ya Ulaştı!

Kayseri'de bulunan ve daha çok AVM'lerde açılan sinema salonlarının sayısı her geçen gün artmakta. Sayıları 36'ya ulaşan sinema salonları...

Kayseri'de Sinema Salonları Sayısı 36'ya Ulaştı!

Kayseri'de sinema tutkunları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Şehirdeki sinema salonlarının sayısı toplamda 36'ya yükseldi. İşte sinema salonlarının dağılımı:

- İpek Saray AVM: 5 salon
- İldem Park: 6 salon
- Kayseri BYZ Garage: 5 salon
- Forum Kayseri: 9 salon
- Kaseria: 5 salon
- Kayseri Park: 3 salon
- Pınarbaşı: 5 salon
- Develi: 1 salon

Bu artış, Kayseri'deki sinema kültürünün gelişimine katkıda bulunurken, sinema severlere daha fazla seçenek sunuyor. Şimdi, film izleme keyfini doyasıya yaşamak için daha fazla fırsat var!

Haber Merkezi

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