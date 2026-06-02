Kayseri'de sinema salonlarının sayısı 34 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri, 2025 yayımlandı. Yayımlanan verilere göre; Türkiye'de Sinema salonu sayısı 2 bin 161 oldu. 2025 yılında 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. 2025 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 161 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 253 bin 364 oldu. Kayseri’de ise sinema salonlarının sayısı 34 oldu.