Kayseri'de sis etkili oldu

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin bazı mahallelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü; kentte yer yer sis ve pus görülebileceği açıklamasında bulunmuştu.