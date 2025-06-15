Kayseri'de siyasi eğilim sonuçlarında AK Parti en yüksek oyu aldı
Kayseri'de 11-13 Haziran 2025 tarihleri arası baz alınarak siyasi eğilimler araştırmasının sonuçları yayınlandı. 2 bin 150 kişinin katıldığı ankette AK Parti yüzde 34,5 oyla en yüksek oyu aldı.
Kayseri’de 11-13 Haziran 2025 tarihleri arası baz alınarak siyasi eğilimler araştırmasının sonuçları yayınlandı. ORC Araştırma’nın gerçekleştirdiği ankete 2 bin 150 kişi katıldı. Yapılan ankette “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre partilerin Kayseri’deki oy oranları şöyle:
AK Parti: yüzde 34,5
CHP: yüzde 22,5
MHP: yüzde 15,2
Yeniden Refah Partisi: yüzde 5,5
İYİ Parti: yüzde 5,1
Zafer Partisi: yüzde 4,8
DEVA Partisi: yüzde 4,5
HÜDA PAR: yüzde 3,0
TİP: yüzde 1,8
Yeşil Sol Parti: yüzde 1,6
Gelecek Partisi: yüzde 1,5