  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de siyasi eğilim sonuçlarında AK Parti en yüksek oyu aldı

Kayseri'de siyasi eğilim sonuçlarında AK Parti en yüksek oyu aldı

Kayseri'de 11-13 Haziran 2025 tarihleri arası baz alınarak siyasi eğilimler araştırmasının sonuçları yayınlandı. 2 bin 150 kişinin katıldığı ankette AK Parti yüzde 34,5 oyla en yüksek oyu aldı.

Kayseri'de siyasi eğilim sonuçlarında AK Parti en yüksek oyu aldı

Kayseri’de 11-13 Haziran 2025 tarihleri arası baz alınarak  siyasi eğilimler araştırmasının sonuçları yayınlandı. ORC Araştırma’nın gerçekleştirdiği ankete 2 bin 150 kişi katıldı.  Yapılan ankette “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kayseri'de siyasi eğilim sonuçlarında AK Parti en yüksek oyu aldı

Anket sonuçlarına göre partilerin Kayseri’deki oy oranları şöyle:
AK Parti: yüzde 34,5
CHP: yüzde 22,5
MHP: yüzde 15,2
Yeniden Refah Partisi: yüzde 5,5
İYİ Parti: yüzde 5,1
Zafer Partisi: yüzde 4,8
DEVA Partisi: yüzde 4,5
HÜDA PAR: yüzde 3,0
TİP: yüzde 1,8
Yeşil Sol Parti: yüzde 1,6
Gelecek Partisi: yüzde 1,5

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor altyapı seçmelerine 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı
Kayserispor altyapı seçmelerine 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı
Kayseri'den Filistin'e yürüyerek yola çıktı
Kayseri’den Filistin’e yürüyerek yola çıktı
Milletvekili Genç: 'Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor'
Milletvekili Genç: “Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor”
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
ASKON Genel Başkanı Aydın, 'Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor'
ASKON Genel Başkanı Aydın, “Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor”
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!