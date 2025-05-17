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  • Kayseri'de Siyonist Ürünlerine Sessiz Direniş: Gençler Starbucks Protestosu için Meydandaydı

Kayseri'de Siyonist Ürünlerine Sessiz Direniş: Gençler Starbucks Protestosu için Meydandaydı

Kayseri Meydanı'nda faaliyet gösteren Starbucks şubesi, bir grup genç tarafından protesto edildi. İsrail'in Gazze'deki 15 aydır devam eden soykırım ve saldırılarına karşı sessiz boykot eylemi düzenleyen gençler, halkın da alkışlarla destek verdiği bir atmosfer oluşturdu.

Kayseri'de Siyonist Ürünlerine Sessiz Direniş: Gençler Starbucks Protestosu için Meydandaydı

15 aydır işgalci İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları protesto eden gençler, siyonist destekçisi olduğu iddia edilen markalara yönelik boykotlarını sürdüreceklerini belirtti. 

Starbucks, Coca-Cola, McDonald’s, Burger King ve Ariel gibi firmaların Gazze’deki olaylara dolaylı destek verdiğini ifade eden eylemciler, Kayseri’de bu markalar ya kepenk kapatana ya da İsrail’e verdikleri desteği geri çekene kadar protestolarına devam edeceklerini vurguladı.  

Sessiz protestoya katılan gençler, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ve toplumsal bilincin artması için mücadele ettiklerini belirterek, destek veren katılımcılara teşekkür etti.

Kayseri'de Siyonist Ürünlerine Sessiz Direniş: Gençler Starbucks Protestosu için Meydandaydı

 

Haber Merkezi

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