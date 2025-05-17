Kayseri'de Siyonist Ürünlerine Sessiz Direniş: Gençler Starbucks Protestosu için Meydandaydı

15 aydır işgalci İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları protesto eden gençler, siyonist destekçisi olduğu iddia edilen markalara yönelik boykotlarını sürdüreceklerini belirtti.

Starbucks, Coca-Cola, McDonald’s, Burger King ve Ariel gibi firmaların Gazze’deki olaylara dolaylı destek verdiğini ifade eden eylemciler, Kayseri’de bu markalar ya kepenk kapatana ya da İsrail’e verdikleri desteği geri çekene kadar protestolarına devam edeceklerini vurguladı.

Sessiz protestoya katılan gençler, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ve toplumsal bilincin artması için mücadele ettiklerini belirterek, destek veren katılımcılara teşekkür etti.