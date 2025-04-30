Kayseri'de Sokak Hayvanları İçin Özel Projesi Tamamlanmak Üzere

Tesis, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi temel hizmetleri kapsayacak, veteriner klinikleri ve tüm gerekli fonksiyonları barındıracak. Tamamlandığında, Kayseri ve çevresine hizmet verecek olan bu proje, şehirdeki sokak hayvanlarının sağlıklı ve huzurlu yaşamları için önemli bir adım olacak.

Belediyenin hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci çerçevesinde geliştirilen bu merkez, hem bölgedeki hayvan haklarına katkı sağlarken, Türkiye’deki benzer projeler arasında öncü konumda yer alacak.