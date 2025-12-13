Kayseri’de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu gezileri için kentin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini araştırmayı sürdürüyor. Bir yandan da eğlenceli aktivite yapmak için birçok seçenek bulunuyor. Bu yerlerden birisi de Yakut Mahallesi’nde bulunan Küçük Dostlar Kedi Kasabası oluyor.

Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan Küçük Dostlar Kedi Kasabası, Kocasinan Belediyesi tarafından yaklaşık 500 metrekarelik özel bir alanda kuruldu. Merkezde, kedilerin doğal yaşam koşullarına uygun ortam sağlanırken tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçları veteriner hekim gözetiminde karşılanıyor. Kedi Kasabası içerisinde; steril kum havuzu, oyun alanları, bungalov evler, kedi köprüsü, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağaçları, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları ile berber, bakkal ve otel konseptli bölümler bulunuyor. Merkezde Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus, İran, siyam, chinchilla, bengal ve exotic shorthair gibi türlerden yaklaşık 50 kediye ev sahipliği yapılıyor. Ulaşım ise toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanabiliyor.