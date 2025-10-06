Kayseri'de Sokak Hayvanlarına Destek: Atık Yemekler Mamaya Dönüşüyor

  • Haberler
Melikgazi Belediyesi, yeni açtığı Mama Üretim Tesisi ile sokak hayvanlarının sağlığına yönelik önemli bir adım attı. Kamu kurumları ve fabrikaların yemekhanelerinden toplanan yemek atıkları, israf edilmeden mamaya dönüştürülüyor.

Belediye, her gün düzenli olarak 25 farklı yemekhaneden atıkları toplayarak, bu atıkları önce parçalayıcıdan geçiriyor. Ardından, mama üretim makinesine aktararak, belirli bir işlemden geçiriyor. Ortalama 18 saat süren üretim sürecinin ardından, mamalar pelet makinesinden geçirilerek son haline getiriliyor. Kurutulan mamalar, doğal yaşam alanında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

Bu sıfır atık projesi ile hem atık yemek israfının önüne geçiliyor hem de belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlanıyor. Proje sayesinde aylık yaklaşık 1 milyon TL tasarruf elde edildiği belirtiliyor. Melikgazi Belediyesi, can dostlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Haber Merkezi

