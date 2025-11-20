Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette

500 metrekarelik bir alanda hizmet veren Kedi Bakım Evi, 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık alanıyla dikkat çekiyor. Tesis, 200 kedi kapasitesine sahip olup, klinik ve iki yoğun bakım ünitesi ile donatılmış durumda. Bu birimlerde, Kayseri'nin 16 ilçe belediyesinin ekipleri tarafından sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Kedi Bakım Evi'ne getirilen kedilerin gerekli bakım ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlıklı olanlar doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Yavru kediler ise sahiplendirme süreçleri ile sıcak yuvalara kavuşmaları için destekleniyor.

Vatandaşlar, her gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Kedi Bakım Evi'ni ziyaret ederek kedilerle vakit geçirebilir ve yavru kedileri sahiplenme fırsatı bulabilir. Bu uygulama, sokak hayvanlarının yaşam haklarına sahip çıkma amacı güden çalışmalardan sadece biridir.