Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Kayseri'de Dijital Gösterim Merkezi'nde katıldıkları etkinlikte büyük ilgi gördü.

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  • 04.05.2023 16:05
  • Güncelleme: 04.05.2023 16:31
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Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Kayseri’de Dijital Gösterim Merkezi’nde katıldıkları etkinlikte büyük ilgi gördü.

Kurşunlu Otoparkı’nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren merkezde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergileniyor. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Dijital Gösterim Merkezi’nde Kayserililerle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden pilotlar, fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

"Çok gurur verici"

SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışan Tuğçe Tekçe, “Çok gurur duyulası ve gurur verici. Pilotlarımız bize gökyüzünde çok güzel gösteriler yapıyorlar. Ben de buraya gelmişken binbaşılarımıza birer hediye verdim. Bizi bu kadar gurur duydurdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Almanya’da yaşadığını söyleyen Mehmet Tamer ise, gösterileri izledikçe gurur duyduklarını kaydederek, “Kendilerini uçarken de izledim. Allah kuvvetlerine kuvvet versin. Dünya standartları üzerindeler. İnsan gururlanıyor. İnsanın gururlanmaması elde değil. Özellikle yurt dışından bakmış olursak çok daha farklı oluyor. İnşallah daha ileri seviyelere ulaşır. Allah ordumuzu ve milletimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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