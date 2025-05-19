Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan, hakkında aranması bulunan ve yoklama kaçağı olan 357 kişi yakalanırken 74 kişi ise tutuklandı.

Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 232 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahıs, ifadeye yönelik hakkında aranması bulunan 137 şahıs, yoklama kaçağı ve  bakaya olan 119 şahıs ile birlikte toplam 357 kişi yakalanırken 74 kişi ise tutuklandı.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 kişi ise tutuklandı.
Ayrıca 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 185 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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