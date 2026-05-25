Kayseri'de son 1 haftada aranan 366 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde yürütülen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan bilgilere göre, farklı suçlardan aranan toplam 366 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş toplam 353 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan şahıslardan 79’u tutuklandı. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı, 1 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. Risk Analiz ekiplerinin çalışmaları sonucu ise çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yakalandığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 78 paket kaçak sigara, 68 bin 180 adet makaron ile 29 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Toplam 8 olay kapsamında 22 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 9 kilo 401,74 gram narkotik madde ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Düzenlenen 19 operasyonda 35 şahıs hakkında işlem yapılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekiplerinin çalışmalarında 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 17 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Çalındığı belirlenen 2 otomobil ile yaklaşık 750 bin TL değerindeki hırsızlık malzemesinin ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Denetim ve uygulamalarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1 silah parçası ve 37 fişek ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 3 olayda 6 şahsa idari işlem, 1 şahsa da adli işlem yapıldığı açıklandı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında internet ortamında yapılan sanal devriye faaliyetlerinde toplam 112 hesap ile ilgili çalışma yürütüldüğü, 54 hesap kullanıcısının tespit edilerek gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.