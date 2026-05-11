Kayseri’de son 1 haftada aranan 415 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, 4-10 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına ilişkin haftalık faaliyet raporunu açıkladı. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 8 kişinin yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 kişinin yakalandığı, bunlardan 85’inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 10 operasyonda 260 paket kaçak sigara, 23 bin 795 litre kaçak akaryakıt ile 411 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında ise 1 kilo 190,15 gram narkotik madde ile 59 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Düzenlenen 31 operasyonda 52 şahıs hakkında işlem yapılırken, 13 kişinin tutuklandığı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.

Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalarda 9 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı, 8 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Çalınan 1 otomobil ve 1 çekici otomobilin de aralarında bulunduğu toplam 810 bin TL değerindeki malzemelerin eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı ifade edilirken, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetleri sonucu toplam 114 hesap üzerinde çalışma yapıldığı, 72 hesap kullanıcısının tespit edilerek haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 7 silah parçası ve 285 fişeğin ele geçirildiği bildirildi. Kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında ise 1 kumar operasyonunda 1 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem uygulanırken, 1 fuhuş olayında 3 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.