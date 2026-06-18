Kayseri'de Son 1 Haftada Trafik Kurallarına Uymayan Bin 219 Sürücüye Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan sürücülere yönelik kapsamlı denetim yapıldı. Denetimlerde modifiyeli araç kullanan 22 sürücüye 5 biner TL idari para cezası uygulanırken, abartı egzoz kullanan 11 sürücüye 16 ‘şar bin TL ceza kesildi. Sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullandığı tespit edilen 155 kişiye 40’ar bin TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan 95 kişiye ise 200’er bin TL para cezası kesildi. Trafikte makas atan 3 sürücüye 90’ar bin TL idari para cezası uygulanırken, bu sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle geri alındı ve araçları aynı süreyle trafikten men edildi. Drift yapan 3 sürücüye ise 140 bin TL ceza uygulanarak benzer şekilde 60 gün süreyle sürücü belgeleri geri alındı ve araçları trafikten men edildi. Kırmızı ışık ihlali yapan 204 sürücüye 5’er bin TL, alkollü araç kullanan 65 sürücüye 25’er bin TL ceza uygulanarak sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alındı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden 8 sürücüye ise 150’şer bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı. Işık donanımı eksikliği tespit edilen 65 araca bin 246’şar TL, yüksek sesle müzik dinleyen 231 sürücüye bin 246 TL ve cep telefonu ile araç kullanan 357 sürücüye 5’er bin TL idari para cezası kesildi. Tüm ihlaller kapsamında toplam bin 219 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, çok sayıda araç trafikten men edildi.