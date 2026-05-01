Kayseri'de son bir ayda 435 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili faaliyet raporu açıklandı.

Bu kapsamda; terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 25 şahsa yasal işlem yapılırken, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerimizce çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. Toplamda 1.443 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1.830 şahıs yakalanırken, 435 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kumarla mücadele kapsamında 6 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan 7 şahsa adli işlem yapılırken, 25 şahsa idari işlem uygulandı. Ayrıca 11 fuhuş olayında 22 şahsa idari işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 36 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet kurusıkı tabanca, 11 adet silah parçası ve 1.780 fişek ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 3 kilo 954,54 gram narkotik madde, 14 adet hassas terazi ve 339 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen 80 operasyon kapsamında 121 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı ve 23 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 303.820 adet içi doldurulmuş ve boş makaron, 14.950 paket kaçak sigara, 4.580 adet sigara yapımında kullanılan malzeme, 1 adet sigara yapımında kullanılan makine, 466 kilogram kaçak tütün, 225 adet elektronik sigara, 365 adet elektronik sigara likiti ve parçaları, 15 şişe kaçak alkol ile 81 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları kapsamında toplam 39 olayda 73 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda 90 faili meçhul olay aydınlatılmış, 96 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı. Ayrıca 2 adet çalıntı otomobil ve 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi ve toplam değeri 2.812.000 TL olan hırsızlık malzemeleri tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi. 17 şüpheli şahıs yakalanırken 7 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 579 hesap ile ilgili çalışma yapıldı. 222 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatılırken 50 hesaba erişim engeli getirildi.