Kayseri’de son bir haftada 403 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 19–25 Ocak 2026 tarihleri arası ekipler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin rapor yayınladı.

Buna göre; terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler uygulandı.

Öte yandan 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi. 887 adet emtia, 50 litre sahte alkol ve 341 adet sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 262 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 403 şahıs yakalanırken 104 şahıs, adli makamlarca tutuklandı. 1 fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

100,84 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 18 operasyon kapsamında 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 189.500 TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.