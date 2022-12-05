Kayseri'de sosyal konut projesi kura çekim tarihi belli oldu

 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekilmeye devam edilirken, Kayseri için de kura tarihleri belli oldu.

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  • 05.12.2022 14:13
  • Güncelleme: 05.12.2022 14:13
Kayseri'de sosyal konut projesi kura çekim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kuralar çekilmeye devam ediyor. Kayseri ve ilçelerinde de yapılacak sosyal konutlar için ilk kura merkezde yapılacak konutlar için 10 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Kayseri’nin 3 ilçesinde yapılacak konut sayısı kadar başvuru olmadığı için kura çekilmeyecek. Bu ilçeler, Akkışla, Felahiye ve Özvatan.

İlçelerde yapılacak konut sayısı ve kura tarihleri de şu şekilde;
Bünyan 118/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat 10:00
Develi 134/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Hacılar 400/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
İncesu – Garipçe 6. Etap 190/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
İncesu – Saraycık 7. Etap 200/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Pınarbaşı 4. Etap 200/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Sarız 2. Etap 173/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Tomarza 3. Etap 176/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Yahyalı 100 /250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Yeşilhisar 3. Etap 236/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecek olan ilçeler; 
Akkışla 83/250.000 sosyal konut projesi 
Felahiye 200/250.000 sosyal konut projesi 
Özvatan 75/250.000 sosyal konut projesi.

1ha

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