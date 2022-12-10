Kayseri'de sosyal konut projesi kura çekimi başladı

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Kayseri merkezde yapılacak 2 bin 300 konut için kura çekimi başladı.

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  • 10.12.2022 16:10
  • Güncelleme: 10.12.2022 16:10
Kayseri'de sosyal konut projesi kura çekimi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Kayseri’de hak sahiplerinin belirlenmesi için kuralar çekilmeye başladı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekeminde, başvuru sahipleri salonda hazır bulundu. Hak sahipleri, noter huzurunda belirlendi. 

Sosyal konut projesi kapsamında Kayseri genelinde 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 4 bin 585 konut yapılacak. Merkez ilçelerde yapılacak konutların kuraları bugün çekildi. 

Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu – Garipçe, İncesu – Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar’da yapılacak konutların hak sahipleri ise yarın (Pazar) çekilecek kura ile belli olacak. , Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçesinde ise yapılacak konut sayısı kadar başvuru olmadığı için kura çekilmeyecek. 

İlçelerde yapılacak konut sayısı ve kura tarihleri de şu şekilde;
Bünyan 118/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat 10:00
Develi 134/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Hacılar 400/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
İncesu – Garipçe 6. Etap 190/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
İncesu – Saraycık 7. Etap 200/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Pınarbaşı 4. Etap 200/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Sarız 2. Etap 173/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Tomarza 3. Etap 176/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Yahyalı 100 /250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Yeşilhisar 3. Etap 236/250.000 sosyal konut projesi 11.12.2022 saat: 10:00
Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecek olan ilçeler; 
Akkışla 83/250.000 sosyal konut projesi 
Felahiye 200/250.000 sosyal konut projesi 
Özvatan 75/250.000 sosyal konut projesi.

1ha

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