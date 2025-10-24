Kayseri'de sosyal medya sapığı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince çocuklara ait 348 adet müstehcen görüntü yayınladığı ve üçüncü şahıslara göndererek 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' yaptığı tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde S.D. (36) yakalanarak tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, çocuklara ait 348 adet müstehcen görüntü yayınladığı ve üçüncü şahıslara göndererek "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" yaptığı tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; S.D. (36) yakalanarak gözaltına alındı ve  çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, çevrimiçi çocuk müstehcenliği kapsamında ki paylaşımların sosyal medya platformları ve İnternet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla;
101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilerek, toplamda 336 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

