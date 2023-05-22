Kayseri'de sosyal medyadan bahis kuponu satan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden bahis kuponu satan 1 kişi yakalandı.

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  • 22.05.2023 19:25
  • Güncelleme: 23.05.2023 08:01
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Kayseri'de sosyal medyadan bahis kuponu satan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden bahis kuponu satan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden bahis oyunlarına yönelik kupon paylaşımında bulunarak ücret karşılığında satışa sunduğu belirlenen şahsa yönelik sosyal medya üzerinden araştırma ve çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda E.B.’nin (31) sosyal medya üzerinden maddi menfaat karşılığında gün içerisinde oynanacak iddia kuponu paylaşımlarında bulunduğu tespit edildi. Şahsın Yeşilhisar ilçesinde bulunan 2 ayrı ikametinde yapılan aramalarda ise 5 adet cep telefonu, 2 adet sim kart olan dijital materyal, 7 adet iddia kuponu, 1 adet banka kartı, 704.50 TL nakit para ve 1 adet spor müsabakalarının isimlerinin bulunduğu not kağıdı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, E.B. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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