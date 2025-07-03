Kayseri'de Sosyal Yardım Ağı Genişliyor: Dost Eli Dernekleşiyor

Dost Eli Projesi, Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Yenimahalle'deki Dost Mağaza'sında düzenlenen bir programla tanıtıldı. Programa, yerel yöneticiler, basın mensupları ve hayırseverler katıldı. Proje, paranın geçmediği bir alışveriş deneyimi sunarak, ihtiyaç sahiplerinin onurlarını zedelemeden alışveriş yapmalarını sağlıyor.

İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar

Dost Eli Projesi, sadece maddi yardımlar sunmakla kalmıyor; aynı zamanda psikolojik ve manevi destek de sağlıyor. Başkanlık açıklamalarında, ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ziyaret edilerek sürekli takip edildiği ve sosyal yardımların kapsamının genişletildiği vurgulandı. 2017 yılından bu yana hizmet veren Dost Mağaza ve 2023'te açılan Dost Market, kıyafet ve çeşitli ev eşyaları gibi ürünlerle ihtiyaç sahiplerine destek sunuyor.

Gelinlik ve Damatlık Desteği

Yeni hizmetlerin arasında, evlenmek üzere olan çiftlere belirli kriterler çerçevesinde gelinlik ve damatlık temin edilmesi de yer alıyor. Bu adım, sosyal yardımların kapsamını daha da genişleterek, toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Tüm Kayseri’ye Yayılacak

Dost Eli Projesi'nin genişletilmesi ve dernek statüsüne kavuşturulması ile birlikte, Kayseri’nin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor. Bu sayede, Kocasinan’da ikamet etmeyen vatandaşların da bu hizmetlerden faydalanması sağlanacak.

Dost Eli, Kayseri’deki sosyal yardımları daha etkili bir şekilde yönetmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için önemli bir platform oluşturuyor. Projenin, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmesi ve daha fazla insana ulaşması bekleniyor.