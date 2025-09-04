Kayseri'de Spor A.Ş. Başarısı: 393 Madalya ve 77 Organizasyon

Modern tesisler ve uluslararası başarılar ile Kayseri, Türkiye’nin örnek spor şehirlerinden biri haline geldi.

77 Organizasyon ve 130 Bin Katılım

2025’in ilk 8 ayında, Spor A.Ş. şehrin dört bir yanında düzenlediği 77 farklı spor organizasyonuyla 130 bin kişiye sporun heyecanını yaşattı. U-11 Futbol Turnuvası, Uluslararası 3x3 Basketbol Turnuvası ve Erciyes’te Gece Kayağı Etkinliği gibi etkinlikler, şehre renk kattı. Bu organizasyonlar, her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçladı.

Gençlere Spor Eğitimi

Spor A.Ş. bünyesindeki spor okulları, futbol, yüzme, okçuluk, basketbol ve kick boks gibi 17 branşta 25 bin çocuğa ve gence spor eğitimi verdi. “Bizim Okulda” projesi ile 27 farklı okulda çocuklar sporla tanıştırıldı.

Modern Spor Tesisleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 modern spor tesisi ile her yaş ve seviyeden vatandaşa hizmet sunuyor. Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne kadar geniş bir yelpazede fitness, pilates ve sosyal alan hizmetleri sağlanıyor.

Uluslararası Başarılar

Büyükşehir Spor A.Ş., toplam 21 branşta 900 sporcu ve 14 milli sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda yüzlerce dereceler elde etti. 2025 yılının ilk 8 ayında sporcular, 61 Kayseri İl Birinciliği, 70 Kayseri İl İkinciliği, 33 Kayseri İl Üçüncülüğü, 98 Türkiye Şampiyonluğu ve 4 Altın Madalya gibi başarılar elde ederek Kayseri'nin adını gururla temsil etti.

Kayseri: Türkiye’nin Spor Rol Modeli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımları ve vizyoner yaklaşımıyla Türkiye’deki diğer şehirler için örnek bir spor modeli oluşturmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.