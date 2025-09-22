Kayseri'de Spor Dolu Bir Hafta: Koşular, Yarışmalar ve Coşku

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve Halk Koşusu etaplarıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından ve 19 farklı ülkeden gelen toplam 811 yabancı sporcu, Kayseri'nin tarihi atmosferinde hem kıyasıya mücadele etti hem de dostluk köprüleri kurdu. Bu yılın teması olan Soğanlı Vadisi’nin büyüleyici ruhu, maratonun her adımına ayrı bir anlam kattı.

Minik Adımlar, Büyük Heyecan: Baby Run ve Çocuk Maratonu

Spor kültürünü erken yaşlarda kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Baby Run ve Çocuk Maratonu etkinlikleri, ailelerin yoğun ilgisiyle renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Bu etkinlikler, geleceğin sporcularını yetiştirme vizyonunu destekleyen önemli bir adım olarak öne çıktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Akşam Sporu Coşkusu

20 Eylül Cumartesi akşamı düzenlenen Akşam Sporu etkinliği, Cumhuriyet Meydanı’nı açık hava spor salonuna çevirdi. Özel sahne ve müzik konsepti eşliğinde yapılan etkinlik, katılımcılara hem spor hem de eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Ritim Kayseri ile Maratonun Ritmi Zirveye Taşındı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Ritim Kayseri konseri, maraton coşkusunu müzikle buluşturdu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu konser, maraton gününe unutulmaz bir final yaptı.

Kayseri’de Kaykay Rüzgârı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kaykay Pisti, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kaykaycılara ev sahipliği yaptı. Jam Street formatında gerçekleşen yarışmada genç sporcular yeteneklerini sergilerken, izleyiciler adrenalin dolu anlar yaşadı. Bu etkinlik, Kayseri'nin Avrupa’nın En İyi Spor Şehri unvanını ne denli hak ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa’nın Spor Şehri Kayseri

Kayseri, Altın Bayrak ödüllü ACES Europe tarafından Avrupa Spor Şehri unvanına sahip. Şehrin spor dostu vizyonu doğrultusunda yapılan yatırımlarla Kayseri, her yaştan vatandaşına sporla iç içe bir yaşam imkânı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, Kayseri'nin spor turizmi ve uluslararası tanıtımı açısından önemli bir etki oluşturuyor.