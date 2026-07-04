Kayseri'de Sporun Sessiz Çöküşü: 'Belediyelerarası Çekişme' İddiası

Kayserispor’un Süper Lig’den düşmesinin ardından, Avrupa arenasında başarılar elde eden Melikgazi Kadın Basketbol Takımı da maddi imkânsızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı.

“Spor Başkenti” projesi tartışma yarattı

Odatv’nin 23 Nisan 2026 tarihli haberinde, Kayseri’nin “Dünya Spor Başkenti” olarak pazarlanmasının ardında ACES (Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu) adlı ticari bir yapının bulunduğu öne sürüldü. Haberde, bu oluşumun uluslararası spor komiteleriyle (IOC vb.) bağlantısı olmadığı, ancak belediye bütçelerinden yüksek miktarda kaynak aktarıldığı iddia edildi.

Melikgazi Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi

Kayseri’yi geçtiğimiz yıl EuroCup Women’da temsil eden Melikgazi Kadın Basketbol Takımı, finansal yetersizlik nedeniyle yeni sezonda ligden çekildi. Sportif Direktör Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rekorların ve ilklerin takımı maddi imkânsızlıklardan lige katılamadı. Fakat basketbol camiası seni hep o mücadeleci ruhunla hatırlayacaktır.”

İddia: Belediyeler arası çekişme

Odatv’nin haberinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında güç yarışı yaşandığı ileri sürüldü. Her iki belediyenin aynı siyasi partiden olmasına rağmen, büyükşehir yönetiminin Melikgazi Belediyesi’nin projelerine örtülü ambargo uyguladığı iddia edildi.

Kayserispor da dibe vurdu

Şehrin en büyük spor markası Kayserispor’un Süper Lig’den düşmesi, Kayseri’deki sportif gerilemenin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Odatv’nin iddialarına göre, “Spor Başkenti” projesiyle uluslararası tanıtım hedeflenirken, yerel spor kulüplerinin yaşadığı ekonomik krizler göz ardı edildi.