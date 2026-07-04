Kayseri'de Sporun Sessiz Çöküşü: 'Belediyelerarası Çekişme' İddiası
Odatv'nin gündeme taşıdığı iddialara göre, Kayseri'de 'Dünya Spor Başkenti' unvanı için Avrupa merkezli PR şirketlerine milyonlarca dolar aktarılırken, şehrin spor kulüpleri ekonomik darboğazla karşı karşıya kaldı.
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