Kayseri'de Starbucks'a Tepkiler Giderek Artıyor: 'Celladını Besleme, Celladını Bekleme!'

İsrail menşeili işletmenin şantiye duvarına yazılan "Celladını Besleme ve Celladını Bekleme! Katil İsrail" ifadeleri, bölgedeki duyarlılığı gözler önüne serdi. Starbucks'ın, İsrail'in askeri birimlerine açıkça destek verdiği gerçeği, halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Talas'ta açılması beklenen bu şubenin, halkın yoğun tepkisiyle karşılaşması, markanın yerel toplumda nasıl algılandığını bir kez daha ortaya koyuyor. Tepkiler, sosyal medyada da yankı bulurken, Starbucks'ın açılışı öncesinde bu durumun nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.