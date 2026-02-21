  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Starbucks Önünde İsrail Boykotu Devam Ediyor

Kayseri'de Starbucks Önünde İsrail Boykotu Devam Ediyor

Cumhuriyet Meydanı'nda sessiz protesto sürüyor. Kayseri'de bir yılı aşkın süredir İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırıları protesto etmek amacıyla, İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot bu hafta da devam etti.

Kayseri'de Starbucks Önünde İsrail Boykotu Devam Ediyor

Starbucks önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla sessiz bir şekilde tepkilerini dile getirdi. Protestoya yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Katılımcılar, “İnadına boykot” vurgusuyla, İsrail destekçisi ürünlere karşı istikrarlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dağda mahsur kalan KCTAŞ görevlisi 3 işçi kurtarıldı
Dağda mahsur kalan KCTAŞ görevlisi 3 işçi kurtarıldı
Melikgazi'den 3 farklı noktada iftar çadırı
Melikgazi'den 3 farklı noktada iftar çadırı
Motorine 2.40 lira zam bekleniyor
Motorine 2.40 lira zam bekleniyor
Cumhur İttifakı Kayseri'de Bir Araya Geldi
Cumhur İttifakı Kayseri’de Bir Araya Geldi
PFDK'dan Kayserispor'a Muhammed Türkmen'in yaka kartının görünmemesi nedeniyle ceza⁠⁠⁠⁠⁠⁠
PFDK’dan Kayserispor’a Muhammed Türkmen’in yaka kartının görünmemesi nedeniyle ceza⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı
Eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!