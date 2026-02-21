Kayseri'de Starbucks Önünde İsrail Boykotu Devam Ediyor
Cumhuriyet Meydanı'nda sessiz protesto sürüyor. Kayseri'de bir yılı aşkın süredir İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırıları protesto etmek amacıyla, İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot bu hafta da devam etti.
Starbucks önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla sessiz bir şekilde tepkilerini dile getirdi. Protestoya yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.
Katılımcılar, “İnadına boykot” vurgusuyla, İsrail destekçisi ürünlere karşı istikrarlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.