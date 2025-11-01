Kayseri'de Starbucks önünde Vicdan Nöbeti: Kapısına kanlı çocuk kefeni maketi bırakıldı

Her gün sessizce meydanda yer alan duyarlı vatandaşlar, yalnızca bir markayı değil, küresel adaletsizliği ve tüketim alışkanlıklarını da sorguluyor.

Bu hafta eylemciler, dikkat çekici bir mesajla kamuoyunun karşısına çıktı: İsrail’in Gazze’deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Starbucks önüne kanlı bebek kefeni maketi bırakıldı. Bu sembolik protesto, savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların sessiz çığlığını meydanlara taşıdı.

Katılımcılar, İsrail’i destekleyen markalara karşı boykot çağrısını yineleyerek, Gazze’deki zulmün unutulmaması için toplumsal hafızayı diri tutmaya çalışıyor. Eylem, gençlerin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi ve küresel adaletsizliklere karşı duyarlılık kazanması adına güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Kayseri halkının bu uzun soluklu direnişi, sadece bir şehirde değil, tüm Türkiye’de vicdanlara seslenen bir dayanışma örneği olarak yankı buluyor.