  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Starbucks önünde Vicdan Nöbeti: Kapısına kanlı çocuk kefeni maketi bırakıldı

Kayseri'de Starbucks önünde Vicdan Nöbeti: Kapısına kanlı çocuk kefeni maketi bırakıldı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda, Starbucks önünde 6 aydan uzun süredir devam eden protesto eylemi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdani bir duruşun sembolü haline geldi.

Kayseri'de Starbucks önünde Vicdan Nöbeti: Kapısına kanlı çocuk kefeni maketi bırakıldı

Her gün sessizce meydanda yer alan duyarlı vatandaşlar, yalnızca bir markayı değil, küresel adaletsizliği ve tüketim alışkanlıklarını da sorguluyor.

Bu hafta eylemciler, dikkat çekici bir mesajla kamuoyunun karşısına çıktı: İsrail’in Gazze’deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Starbucks önüne kanlı bebek kefeni maketi bırakıldı. Bu sembolik protesto, savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların sessiz çığlığını meydanlara taşıdı.

Katılımcılar, İsrail’i destekleyen markalara karşı boykot çağrısını yineleyerek, Gazze’deki zulmün unutulmaması için toplumsal hafızayı diri tutmaya çalışıyor. Eylem, gençlerin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi ve küresel adaletsizliklere karşı duyarlılık kazanması adına güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Kayseri halkının bu uzun soluklu direnişi, sadece bir şehirde değil, tüm Türkiye’de vicdanlara seslenen bir dayanışma örneği olarak yankı buluyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!