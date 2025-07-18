Kayseri'de Starbucks Protestosu: 'Vicdanlar Susmadı!'

Yeni yazılan sloganlar arasında "İşletmeci Rızkına Kan Bulaştırma!" ve "Mal Sahibi Allah'tan Kork" gibi uyarılar dikkat çekti. Kayseri Boykot ekibinin bu cesur adımları, toplumsal duyarlılığı artırırken, İsrail destekçisi Starbucks işletmesine ve burayı kiraya veren mülk sahibine yönelik tepkilerin büyümesine neden oluyor.

Kayseri Boykot ekibi, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Talas’ta açılmak istenen Starbucks önüne kardeşliğimizin, Kudüs’ün, Gazze’nin sesini yazmıştık. Sildiler. Ama unuttular: Biz o yazıları kalbimize kazıdık! Zalim İsrail’i destekleyen, çocukların katledilmesine ortak olan Starbucks’ı burada istemiyoruz! Biz tarafımızı seçtik: Kudüs’ten, Gazze’den, haklıdan yanayız. Sözümüz nettir: TALAS'TA STARBUCKS BARINAMAZ!”

Bu protesto, toplumsal olarak katliamcı İsrail ve İsrail destekçisi markalara karşı oluşan öfkenin bir sembolü olarak dikkat çekiyor.