Kayseri'de STEM çalıştayı başladı

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, YEĞİTEK Şubesi STEM Proje Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kayseri Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı' başladı.

‘Kayseri Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı’ açılış programı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Kütüphanesi’nde İl Millî Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, YEĞİTEK Şube Müdürü Fatih Günkan ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Dört gün sürecek program kapsamında katılımcı öğretmenler; STEM projeleri tasarlama, prototip geliştirme ve öğrenme senaryoları oluşturma gibi başlıklarda atölye çalışmalarına katılacak. Ekip çalışması ve üretim odaklı yürütülecek etkinliklerde öğretmenler, kendi projelerini geliştirerek uygulamaya dönük çıktılar elde edecek. 
Açılışta konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, STEM eğitiminin önemi, eğitimde dönüşüm sürecindeki yeri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, “Biz çocuklarımızı sadece akademik bilgilerle donatmak değil aynı zamanda hayata hazırlamakla mükellefiz. Dolayısıyla çocuklarımızın becerilerinin yükseltilmesi öğrenmiş olduğu akademik bilginin teorik bilginin bir beceriye dönüşmesi hayati bir meseledir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz ve son iki yılda sistem olarak müfredata koyduğumuz modelimizin en temel felsefesi de buna dayanır. Yani artık sadece bilgiye ulaşmak değil, bilginin beceriye dönüşmesini sağlamak. Sadece çocuklarımızın kazanımlara ulaşması değil o kazanımlardan hareketle onu günlük hayatta ya da yaşam becerileri içerisinde nasıl bir beceriye dönüştürdüğüyle ilgileniyoruz. Aksi halde çağı yakalamak ya da dünyanın gidişatını yakalamak mümkün değildir. Eğitim sistemlerinin başarısını belirleyen şey aslında problemin temelini keşfetmek ve onu sürdürebilir hale getirmek” dedi. 
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan çalıştay, 6-9 Nisan tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek.

Haber Merkezi

