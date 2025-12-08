Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf

KASKİ ekipleri, akustik yer mikrofonu cihazları kullanarak su kaybını en aza indirmek için kesintisiz bir şekilde sahada görev yaptı. Elde edilen sonuçların, hem şehir ekonomisine hem de doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Su, geleceğin en değerli kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor. KASKİ'nin çalışmaları, 32 bin kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık gelen miktarı yeniden sisteme kazandırarak, hem tasarruf sağlıyor hem de olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Teknolojik altyapının önemli bir rol oynadığı bu süreçte, akustik cihazlarla yapılan taramaların uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor. KASKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılında da 7/24 esasına göre tüm cadde ve sokaklarda kaçak arama çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Doğal kaynakların verimli yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, su tasarrufunun sadece kurumların değil, herkesin sorumluluğu olduğu vurgulandı. Yapılan her çalışma, Kayseri’nin geleceğini güvence altına almayı hedefliyor ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyor.