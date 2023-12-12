Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu

37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes-18 Operasyonu’ çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de 10 adrese operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes-18 Operasyonu’ çerçevesinde 9’u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyon çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konulduğu öğrenildi.